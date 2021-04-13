Протечку на станции метро "Беговая" закрыли полиэтиленом Фото: СОЦСЕТИ

На станции метро "Беговая" в Санкт-Петербурге снова течет вода. Однако если обычно работники вестибюля на места, где скапливалась вода, клали тряпки или подставляли ведра, то на этот раз пассажиры заметили новое решение. Утром во вторник, 13 апреля 2021 года, стену с протечкой задрапировали черным полиэтиленом.

- Протекать станция начала еще вчера вечером, - рассказал "КП-Петербург" очевидец.

Теперь пассажиры ходят мимо "черного квадрата", закрывающего подтеки. Начнется ли ремонт в этом месте, пока не известно.

Протечки на станции "Беговая" замечают регулярно, как правило, в теплое время года. Чаще всего они появляются во время дождей, либо когда активно тает снег.

Ранее "Метрострой" заявлял, что в эксплуатацию объект сдал и все меры по гидроизоляции предпринял, даже с запасом. Но протечки будут проявляться из-за водонасыщеного грунта в Петербурге.