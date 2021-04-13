«Мюзик-Холла» въедет в здание англиканской церкви Иисуса Христа на Галерной улице

Здание англиканской церкви Иисуса Христа на Галерной улице переделают под нужды «Мюзик-Холла». Фото: gge.ru

Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект по реконструкции и сохранению здания англиканской церкви Иисуса Христа на Галерной улице. Здание, имеющее статус объекта культурного наследия федерального значения, приспособят под нужды петербургского «Мюзик-Холла».

- С 1970 по 1999 годы здесь располагалось городское экскурсионное бюро, затем здание, по сути, выполняло функцию склада. В 2017 году оно было передано санкт-петербургскому театру «Мюзик-холл». Здесь планируют обустроить административные помещения, а центральный зал приспособить для концертов классической музыки, - сообщает пресс-служба Госглавэкспертизы.

В ходе работ строители усилят грунты под фундаментом, гидроизолируют стены, полы и подвал, отремонтируют кирпичную кладку, а также кровлю. Изнутри здания установят пояс из стальных швеллеров, которые должен предотвратить разрушение.

Учитывая статус объекта, финансировать реконструкцию будут из федерального, а не городского бюджета.