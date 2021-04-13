Блошиный рынок на Удельной «втиснут» в рамки закона

Блошиный рынок располагается на территории двух районов, Приморского (в основном) и Выборгского. Фото: Артем КИЛЬКИН

Знаменитый блошиный рынок на Удельной ждут изменения. По крайней мере, ту его часть, которая находятся за железнодорожными путями, у одноименной станции метро. Эта территория находится в ведении Администрации Выборгского района, где заявили о решении сделать все «по закону».

- Отношение неоднозначное. С одной стороны, стихийный рынок на Удельной существовал с давних пор, его все знают. С другой – в рамки нынешнего законодательства он не вписывается. На мой взгляд, необходимо организовать все так, чтобы оставить возможность и продавцам, и покупателям взаимодействовать, но в цивилизованном виде. Это было бы интересно и красиво, и мы сохранили бы традицию, - рассказал глава районной администрации Валерий Гарнец газете «Петербургский дневник».

Как именно будут оцивилизовывать блошиный рынок, чиновник не уточнил. Впрочем, речь идет о торговле у станции метро «Удельная». А вот основная площадка знаменитого рынка, входящего в самых значимых и известных в мире, расположена за ж/д путями, на территории уже Приморского района.

Несколько лет назад здесь уже поставили павильоны и сделали навесы, чтобы торговля шла не с земли. Других планов по изменению формата рынка пока не озвучено.