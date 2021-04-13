Скульптуры Царского Села "разденут" после зимней спячки 15 апреля

В Царском Селе с 15 апреля начнут открывать статуи после "зимней спячки" Фото: Олег ЗОЛОТО

Музей-заповедник Царское Село Санкт-Петербурга готовится к летнему сезону. Уже в четверг, 15 апреля 2021 года, в Екатерининском саду начнут снимать "зимнюю одежду" со скульптур - специальные футляры, которые защищали мраморные изваяния от непогоды. Всего до открытия парков специалисты "разденут" 74 статуй.

- Для нас весна наступает тогда, когда освобождаем скульптуру от коробов. Парк сразу преображается, поднимается настроение. Когда в мае вернется из Манежа "Девушка с кувшином", все наши греческие герои и мифологические существа снова соберутся вместе и встретят лето в одном из самых красивых парков мира, – рассказала хранитель скульптуры ГМЗ "Царское Село" Наталья Лансере.

Первыми раскроют статуи перед фасадом Екатерининского дворца. Это уже традиция музея.

А 24 апреля для посетителей откроют Фрейлинский и Висячий садики, и павильон "Шапель" в Александровском парке.