Матч в честь погибшего капитана хоккейного «Динамо-СПб» Тимура Файзутдинова пройдет в «Юбилейном»

Тимур Файзутдинов умер 16 марта от попадания шайбы в голову. Фото: vk.com/dynamospb_mhl

Петербургский молодежный хоккейный клуб «Динамо» проведет памятный матч в четь погибшего капитана команды Тимура Файзутдинова, который умер 16 марта от последствий попадания шайбы в голову.

- 24 апреля, в 12:00, на Главной арене спортивного комплекса «Юбилейный» состоится матч памяти нашего выпускника, игрока молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург», Тимура Файзутдинова. На лед выйдут две команды, одноклассники, друзья, все, с кем дружил Тимур и играл в хоккей, - сообщает пресс-служба Академии ледовых видов спорта «Динамо-СПб».

Вход на мероприятие будет свободный. Зрителей только просят соблюдать правила рассадки в карантинных условиях и использовать маски.

Напомним, что 19-летний хоккеист получил смертельную травму в гостевом матче с ярославским «Локо» 12 марта. Четыре дня врачи сражались за жизнь спортсмена, однако утром 16 числа Тимур умер.

Его похоронили на родине, в Челябинске.