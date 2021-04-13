Разводку мостов отменили в Петербурге в ночь на 14 апреля

Мосты Петербурга не разведут в ночь на 14 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 апреля 2021 года мосты разводиться не будут. Об этом сообщила компания "Мостотрест", отвечающая за городские переправы.

- В ночь на 14 апреля мосты не разводятся, - оповестила компания горожан.

Почему было принято такое решение, в пресс-службе не уточнили, хотя официально сезон разводки мостов уже начался в ночь на 10 апреля в связи со стартом навигации по рекам Северной столицы.

Напомним, что начиная с 16 марта в Петербурге провели около 50 технологических разводок, чтобы проверить готовность мостов.

Также традиционный график разводки мостов в Петербурге остался без изменений. Два раза за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. Разводка Сампсониевкого, Гренадерского, Кантемировского мостов через Большую Невку производятся по предварительной заявке за двое суток