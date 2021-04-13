Мобильный пункт флюорографии появился в Петербурге

У метро "Звездная" в Петербурге открылся мобильный флюорограф / Фото: Комитет по здравоохранению

В Санкт-Петербурге у станции метро "Звездная" во вторник, 13 апреля 2021 года, появился мобильный флюорограф. Пункт городского противотуберкулезного диспансера начал работу в рамках месячника, приуроченного к Дню борьбы с туберкулезом. Пройти бесплатно обследование можно до конца текущей недели.

- Обследование можно пройти в любой будний день этой недели с 14:00 до 17:00 часов. Время окончания работы может быть изменено по техническим причинам, - рассказали в комитете по здравоохранению города.

Пройти обследование на флюорографе могут все желающие в возрасте от 15 лет. Для этого при себе нужно иметь паспорт. Заключение пациент получит сразу на руки после двойной независимой оценки результата исследования.