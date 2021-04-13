95 операций по трансплантации органов и тканей человека провели петербургские больницы в 2020 году

В Санкт-Петербурге в 2020 году провели 95 операций по трансплантации органов и тканей человека Фото: Олег ЗОЛОТО

В минувшем 2020 году в Санкт-Петербурге провели 94 операции по трансплантации органов и тканей человека. Об этом во вторник, 13 апреля 2021 года, рассказал вице-губернатор Олег Эргашев. Он добавил, что необходимо увеличивать интенсивность деятельности городской службы трансплантации.

- Это высокотехнологичный метод лечения порой является единственным способом спасения жизни пациентов. Для этого в 2021 году планируется увеличить количество больниц, занимающихся трансплантацией с 5 до 7, - отметил Эргашев.

Так, в минувшем году в Петербурге провели 41 операцию по пересадке почек, 35 - печени, 18 - сердца и 1 по пересадке легких. Вице-губернатор отметил, что в Мариинской больнице за последние три года выполнено 11 успешных трансплантаций почек, причем в 2020 году их было шесть.

Кроме того, несмотря на пандемию, городская донорская служба удерживала свои темпы, а медицинских организаций, которые занимаются забором и заготовкой органов и тканей стало не пять, а семь.