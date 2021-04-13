На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения

На внутреннем кольце КАД перекроют очередную полосу движения из-за уборки смета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На внутреннем кольце КАД вновь перекроют одну полосу движения. В этот раз речь об участке трассы, расположенной между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе. Это расстояние от 80-го до 85-го километра внутреннего кольца. Автомобилисты будут терпеть неудобства совсем недолго, всего три дня, с 14 по 17 апреля 2021 года. Причина перекрытия традиционная для весны – уборка смета.

Тот самый участок. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" / "Яндекс.Карты"

- В разделительной полосе дороги перекроют для движения автомобильного транспорта третью полосу. По первой и второй полосам введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке всего три полосы для движения, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Убирать смет будут в круглосуточном режиме. Всю необходимую информацию о перекрытиях выведут на информационное табло КАД.