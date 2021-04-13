В Петербурге впервые за вторую волну пандемии госпитализировали рекордно малое количество человек

В Санкт-Петербурге за сутки госпитализировали 188 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 188 человек, что стало рекордно малым показателем за все время второй волны пандемии. Налицо улучшение эпидситуации, но в Межведомственном совете по борьбе с COVID-19 просят не торопиться с выводами. Однако статистика пока благосклонна – в прошлый день число госпитализированных больных с инфекцией и пневмонией оказалось на 27% меньше, чем неделей ранее. Количество зараженных коронавирусом за этот же период снизилось на 10%.

- Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Для создания надежного коллективного иммунитета, который мог бы гарантированно предупредить развитие третьей волны пандемии, важно не снижать темпы массовой вакцинации населения города, - сообщается в свежем отчете совета экспертов при Смольном.

Добавим, что в городе вакцинировались уже 463 705 человек.