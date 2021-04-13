В Санкт-Петербурге на 31% упал объем продаж ювелирных изделий в 2020 году

В Петербурге на треть снизился объем продаж ювелирных изделий в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржцы за 2020 год стали намного реже покупать драгоценных изделий. Об этом свидетельствуют данные Росстата, на которые обратили внимание в Гильдии ювелиров России. Статистика говорит о падении рынка – объем продаж «ювелирки» упал на 31% в 2020 году по сравнению с 2019-м. Это наибольшее падение среди всех регионов РФ.

- Наименьшее число продаж в Северо-Западном федеральном округе составляет 5% от всех розничных продаж в России. По сравнению с 2019 годом распределение по объемам продаж между федеральными округами не изменилось. Наибольший рост по сравнению с предыдущим годом демонстрирует Москва – там +32%, - сообщается на официальном сайте Гильдии ювелиров.

Добавим, что общий объем продаж драгоценных изделий за 2020 год в России составил ни много ни мало 241,42 млрд рублей.