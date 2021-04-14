В трех районах Петербурга снесли незаконные торговые павильоны

Петербург освободили от четырех нелегальных торговых павильонов. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга избавил три городских района, Приморский, Выборгский и Пушкинский, от четырех нелегальных торговых павильонов. Общая площадь незаконно занятой территории составляла 450 квадратных метров. Причина выселения исключительно по закону – владельцы точек не освободили землю, хотя договоры на аренду закончились еще в период с 2019 по 2020 годы.

Горе-предприниматели добровольно территорию не покинули, поэтому их силой попросили на выход.

Некоторые горе-предприниматели проработали нелегально больше года. Фото: ККИ Санкт-Петербурга

- Например, на Новоколомяжском проспекте сносят торговый павильон площадью 95 «квадратов». В нем размещались магазины, ателье и точки общепита. Вдобавок в павильоне выявили нарушения противокоронавирусных мер: сотрудники работали без масок, отсутствовал QR-код, - рассказывает пресс-служба ККИ Петербурга.

Владельцев торговых точек привлекли к административной ответственности, кроме этого сотрудники Смольного хотят взыскать с них деньги, потраченные на снос объектов.