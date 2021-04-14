Врачи Центра имени Алмазова повторно пересадили сердце 11-летнему мальчику

Петербургские врачи сумели повторно пересадить сердце 11-летнему ребенку. Фото: almazovcentre.ru

Врачи петербургского Центра имени Алмазова повторно пересадили сердце 11-летнему мальчику. Такая сложная операция стала первой для Северной столицы, но медики блистательно выполнили свою задачу.

Сосуд с сердцем ребенка. Фото: almazovcentre.ru

Юный пациент еще в 8-летнем возрасте получил новое сердце. Для этого ребенка транспортировали в Индию, поскольку в России пересадка органа возможна только от взрослого донора. Иностранцы вроде бы справились с задачей, но спустя месяц у мальчика появились осложнения, возникла болезнь коронарных артерий, которая могла привести к инфаркту. Через три года врачи приняли решение о повторной пересадке, чтобы не допустить гибель ребенка. Выбор пал на Центр имени Алмазова. Операция прошла 12 апреля.

- Мы четко осознавали уровень ответственности, которая на нас легла. Операция длилась 4,5 часа и прошла успешно. Ребенок сейчас находится в отделении реанимации, получает всю необходимую терапию, - цитируют врача-кардиохирурга Вадима Гребенника в пресс-службе медучреждения.