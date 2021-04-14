"Рено" встал в "акробатическую" стойку на севере Петербурга

"Рено" припарковался на забор в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Утро владельца автомобиля "Рено Логан" из Санкт-Петербурга началось не с кофе, а с необычных акробатических трюков. В среду, 14 апреля 2021 года, жители ЖК "Северная Долина" на Парнасе заметили мужчину, бегающего рядом с машиной, которая повисла своей задней частью на заборе на высоте двух метров от земли.

- У меня водительский стаж более 20-ти лет, но даже я так не смогу, - удивился увиденному петербуржец.

Действительно, понять, как автомобиль оказался в таком положении, сложно. Забор, на котором повисла машина, загнулся и тоже поднялся вверх. Сам автомобиль задней частью повис на нем, а передними колесами оперся о землю.

- Очевидно, что его кто-то туда задвинул. Например, водитель мусоровоза, - предположил один из очевидцев.

- Машина сдавала задом, выворотила ограду, а та сработала как рычаг, - решил другой.

Пока что произошедшее с "Логаном" остается загадкой. А ее владелец ждет эвакуатор, чтобы тот помог спустить авто на землю.