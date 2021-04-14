Петербуржцы смогут ездить в баню на социальном такси

Не у всех петербуржцев есть дома ванная. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские льготники, пользующиеся услугами социального такси, теперь смогут ездить на нем не только в больницу или другие государственные учреждения, но и в баню. С таким предложением выступили депутаты Заксобрания.

- Для Санкт-Петербурга это важно в ряде районов – Петроградка, Кировский – есть кварталы, где дома до сих пор не оборудованы ваннами. Люди вынуждены пользоваться банными комплексами, - отметил автор инициативы депутат Денис Четырбок.

Сейчас в городе работают около 30 банных комплексов, предоставляющих услуги по льготной цене – от 45 до 60 рублей за посещение. Общественными банями пользуются около 300 тысяч петербуржцев, не имеющих ванной в квартире.

Напомним, что система социального такси работает в Петербурге с 2006 года. Воспользоваться услугами заказной машины могут инвалиды и дети-инвалиды, ветераны, участники войны и так далее (всего 19 категорий). Они платят за поездку от 10 до 50% стоимости, остальное компенсирует город. Заказывают такси через соцслужбы.