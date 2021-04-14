Полиция проводит масштабные обыски по делу о многомиллионном обналичивании денег

Масштабная операция против обнальщиков идет в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Крупномасштабная операция правоохранительных органов проходит в Петербурге 14 апреля. Сотрудники «экономического» управления главка, вместе с коллегами из ФСБ, пришли сразу по нескольким адресам. Причиной визита оперативников стало дело так называемых обнальщиков.

- Обыски по уголовному делу об обналичивании денег проходят на Калининской и Софийской овощебазах. Речь идет о миллионах рублей, - сообщил источник «КП-Петербург».

Известно, что уголовное дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность». Конкретные имена и фамилии обнальщиков , что не удивительно, не называются. Однако оперативные мероприятия проходят не только на овощебазах, но и в самом центре Петербурга. Так, десятки полицейских машин были замечены утром в районе Марсова поля.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием ситуации.