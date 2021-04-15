15-летний подросток с шизофренией сбежал из детской психбольницы в Ленобласти

В Ленобласти ищут подростка, сбежавшего из психбольницы в синей пижаме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области разыскивают 15-летнего подростка, который сбежал из детской психиатрической больницы, расположенной в поселке Дружноселье в Гатчинском районе. Все произошло под покровом ночи 13 апреля. Мальчик страдает шизофренией, о побеге срочно сообщили полиции. Вместе с юношей сбежал еще один пациент.

- Ищем 15-летнего подростка и его 23-летнего приятеля. Оба сбежали из больницы в ночь с 13 на 14 апреля. На них были одеты синие пижамы. Оба страдают шизофренией. На вид беглецам от 16 до 18 лет, мобильных телефонов при них не было, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Полицейские уже установили прописку беглецов по паспорту. Вероятно, поиски начнутся с проверки квартир.