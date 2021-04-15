Яркое солнце заглянет в Петербург 15 апреля

Солнечная погода заглянет в Петербург 15 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна всеми силами пробивает себе право "расправить плечи" в Санкт-Петербурге. В четверг, 15 апреля 2021 года, в Северную столицу заглянет яркое солнце, которое будет радовать горожан весь день. Однако такого тепла, чтоб захотелось скинуть куртку, оно не принесет. В городе на Неве будет пока прохладно, но зато без дождей и серого неба.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться гребнем скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков и до минимума понизит вероятность осадков, при этом средний температурный фон окажется близким к своей климатической норме, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

К середине дня температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 8-10 градусов, по Ленинградской области ожидается 7-12 градусов тепла. Ветер все еще холодный, северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Добавим, что по прогнозу солнечная погода продержится в Петербурге до конца недели, а на следующей могут начаться дожди.