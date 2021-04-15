Врача поликлиники убили в коммунальной квартире Петербурга

В петербургской коммуналке убили врача-терапевта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге убили молодого врача-терапевта одной из поликлиник Выборгского района. Трагедия произошла в ночь на среду, 14 апреля 2021 года, в коммунальной квартире в доме 12 по улице Полярников. 27-летний медик скончался на глазах 88-летней соседки, которая пыталась ему помочь.

- В одной из комнат коммунальной квартиры, где проживает 88-летняя пенсионерка, был найден труп врача-терапевта с раной на подмышечной впадине, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка рассказала, что около 00:30 часов к ней обратился мужчина и попросил вызвать ему скорую помощь. После этого, находясь в ее комнате, он упал и потерял сознание. Когда бригада медиков приехала на вызов, врач был уже мертв.

Полиция осмотрела квартиру, забрала в качестве улик рукоятку ножа, вырезы обоев, веревку, а также отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Личность преступника пока не известна.