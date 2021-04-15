Заморозки до -6 градусов вернутся в Ленобласть 16 апреля

6-градусный мороз ударит в ночь на 16 апреля в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отголоски зимы, которая официально закончилась уже полтора месяца назад, все еще появляются в Ленинградской области. Так, в ночь на пятницу, 16 апреля 2021 года, в регионе ожидаются заморозки до минус 6 градусов. Правда уже днем температура повысится, в некоторых районах на 20 градусов.

- Ночью в Ленобласти сильно похолодает. По региону ожидается температура от минус 3 до плюс 2 градусов, в некоторых районах до минус 6 градусов, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

После ночных заморозков днем все же вернется весна. Температура поднимется обратно до 9-14 градусов тепла. У водоемов будет прохладнее - до плюс 6 градусов.

Важно помнить, что из-за ночных морозов на дорогах образуется опасный гололед, поэтому отправляясь утром на работу автомобилистам нужно быть очень осторожными.