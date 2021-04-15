9 килограммов человеческих волос изъяли у водителя фуры на границе с Финляндией

Почти 9 кг полуметровых контрабандных волос пытались ввезти в Россию из Финляндии. Фото: СЗТУ.

Необычную контрабанду изъяли таможенники у водителя фуры, ехавшего из Финляндии в Россию. В кабине грузовика инспекторы нашли почти девять килограммов человеческих волос, перетянутых цветными резинками. Каждая прядь была длиной более полуметра.

- Досмотр показал, что незадекларированный товар представляет собой натуральные волосы темного цвета, общим весом 8,7 килограммов, - сообщил начальник таможенного поста Международного пункта пропуска «Брусничное» Александр Ткаченко, чьи слова приводит пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

На дальнобойщика составили административный протокол по статье «Недекларирование товаров». Ему грозит штраф до двукратной стоимости контрабанды, то есть волос. А также возможная конфискация самого товара.