Пособника террористической организации задержали в Петербурге

В Петербурге задержан пособник международной террористической организации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, подозреваемого в пособничестве террористам. Как пишут в четверг, 15 апреля 2021 года, "Невские новости", приезжий из Кыргызстана создал в Северной столице канал для финансирования международной организации, которая запрещена в России.

- С 2019 года мужчина работал на различных стройках в Петербурге. В начале прошлого года в социальных сетях он познакомился с одним из участников террористической организации, который рассказал ему, как открыть электронный кошелек для оказания им помощи, - пишет издание.

Так, с февраля по ноябрь 2020 года подозреваемый перевел на этот электронный счет более 500 тысяч рублей. Спецслужбы выяснили, что средства обналичивали члены одной из группировок, которая ведет боевые действия на территории Сирии.

Мигранта задержали и возбудили на него уголовное дело за содействие терроризму. Сейчас он находится под стражей.