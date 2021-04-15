Новый жилой комплекс построят у метро «Ладожская»

Рядом с "Ладожской" появится гостиница и новый жилой комплекс. Фото: Янекс.Карты.

Новый жилой комплекс появится у метро «Ладожская». Кроме квартир проектом предусмотрена коммерческая застройка и отель. Разрешение на строительство инвестору выдал Госстройнадзор Санкт-Петербурга.

- Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенно-пристроенным подземным гаражом и объект гостиничного обслуживания, - говорится в наименовании объекта на сайте Госстройнадзора.

Адрес строительной площадки: Заневский проспект, дом 65, литера А. Другими словами, ЖК на примерно 500 квартир и около 1000 гостиничных номеров построят в квартале, ограниченном Уткиным переулком и проспектом Энергетиков и территорией гипермаркета «ОКей».

На участке появятся две гостиницы уровня четыре и три «звезды», а также отличный по внешней архитектуре жилой дом. Общая площадь - около 80 тысяч квадратных метров. Предельная разрешенная высота зданий - 48 метров. Гипермаркет планируется сохранить.