Комздрав рассказал подробности смерти 80-летнего петербуржца, скончавшегося после вакцинации от коронавируса

В Петербурге умер 80-летний пенсионер после прививки от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге после вакцинации от коронавируса скончался 80-летний пенсионер. О происшествии в панике сообщили многие городские СМИ. «Комсомолка» узнала подробности трагедии у комитета по здравоохранению. Выяснением причины смерти пожилого ленинградца займутся несколько ведомств.

- Пенсионер скончался в течение часа после вакцинации. После получения первого компонента вакцины он провел под наблюдением врачей положенные полчаса. Причину смерти установят эксперты бюро судмедэкспертизы. Случай рассмотрят на иммунологической комиссии. О смерти уведомили управление Роспотребнадзора и Росздравнадзор, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Комздрава.

Добавим, что в Северной столице вакцинировано почти полмиллиона человек.