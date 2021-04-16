Отдыхавшие в Турции петербуржцы не могут вернуться домой после отмены рейсов

Отдыхавшие в Турции петербуржцы не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Туристы из Санкт-Петербурга не могут вернуться домой с отдыха в Турции. Многие горожане отправились на курорты в солнечную страну, однако с 15 апреля по 1 июня Турция закрыла авиасообщение, из-за чего многие отдыхающие просто застряли. Об этом пишут "Невские новости".

- Мы постоянно следим за ситуацией, в случае сложностей будет принимать оперативные решения. Сейчас согласовывается субсидия туроператорам на возвратные рейсы. Чтобы всех вернуть домой, с сегодняшнего дня отправляются пустые самолеты в Турцию и Танзанию, - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Сейчас в Турции находятся порядка 50 тысяч россиян. Еще около 4 тысяч человек в Танзании.

В комитете по развитию туризма Петербурга отметили, что петербуржцам, застрявшим на курорте следует обратиться на горячую линию Ростуризма, если их туроператор не проинформировал, как действовать.