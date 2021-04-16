Солнце и ветер ждут Петербург 16 апреля

В Петербурге будет солнечно и ветрено 16 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Конец рабочей недели в Санкт-Петербурге будет солнечным, но ветреным. В пятницу, 16 апреля 2021 года, в Северной столице будет властвовать периферия антициклона, из-за которой на голубом небе изредка будут появляться облака, но обойдется без дождей.

- Метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать периферия антициклона. При переменной облачности вновь обойдется без осадков, и только порывистый ветер северных румбов внесет в погоду толику дискомфорта, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер в городе будет холодный, северо-восточный до 5-10 метров в секунду, порой порывистый.

Воздух в Петербургу прогреется до 11-13 градусов тепла, по Ленинградской области до плюс 9-14 градусов.

Предстоящие выходные тоже обещают быть солнечными и теплыми. В субботу и воскресенье в Петербурге до 12 градусов выше нуля.