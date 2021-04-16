Число новых случаев заражения коронавирусом выросло на 7,3% в Петербурге за неделю

В Петербурге выросло число новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается рост числа новых заболевших коронавирусом. Такие данные в пятницу, 16 апреля 2021 года, предоставил комитет по здравоохранению, сравнив показатели четвергов нынешней и прошлой недели.

- Сегодня на 7,31% увеличилось число регистраций новых случаев заболевания COVID-19 в медицинских организациях по сравнению с прошлым четвергом. Практически на прежнем уровне осталось количество госпитализаций за сутки – есть незначительное увеличение на 0,34%. При этом, общее количество активно больных снизилось на 3,26%, - рассказали в комитете.

При этом стремительно растет показатель числа выздоровевших. По сравнению с прошлой неделей - на 55,22%.

Все еще 27 процентов больных коронавирусом, находящихся в больницах, тяжело переносят инфекцию. 169 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.