Редкую кровь ищут для пострадавших на «Невской мануфактуре» пожарных

Для пострадавших при пожаре на "Невской мануфактуре" ищут редкую кровь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбор крови для пострадавших на «Невской мануфактуре» пожарных объявлен в Петербурге. В соцсетях, в тематических группах для спасателей распространяются сообщения о том, что срочно требуется редкая - четвертая отрицательная - кровь.

- Внимание неравнодушным! Пострадавшему вчера при тушении «Невской Мануфактуры» пожарному срочно требуется 4-(отрицательная) группа крови, - говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного управления МЧС России подтвердили, что сдача крови будет организована утром в понедельник, 19 апреля, во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова на улице Оптиков, 54. Желающим сдать кровь надо иметь с собой паспорт.

- Будет пополнение запасов крови и плазмы крови. Она будет использована и для пострадавших пожарных, - сообщили «КП-Петербург» в экстренном ведомстве. - Мы тоже видели сообщения в соцсетях, но на данный момент запроса на четвертую отрицательную группу у нас нет.

Чуть позднее пришло уточнение: «На данный момент благодаря откликнувшимся сотрудникам петербургского пожарно-спасательного гарнизона собрано необходимое количество крови 4 группы с отрицательным резусом и в ней нет необходимости».