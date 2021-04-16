Попадание вещи в эскалатор закрыло "Садовую" на вход. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станция «Садовая» закрыта на вход из-за попадания предмета в эскалатор

Выйти из подземки можно

Станция метро «Садовая» закрылась на вход для пассажиров вечером пятницы. Причиной стало ЧП с эскалатором, в который зажевало посторонний предмет. Эскалатор пришлось остановить, а двери - закрыть.

- Станция «Садовая» закрыта только на вход из-за остановки эскалатора №2 (попадание постороннего предмета). Эскалатор №1 на капитальном ремонте, эскалатор №3 работает на подъем, - сообщает пресс-служба подземки.

«Организатор перевозок» рекомендует петербуржцам добираться до места назначения или соседних станций метро наземным транспортом: до метро «Технологический институт» автобусами №№ 50 и70,а до «Гостиного двора» - автобусами №№ 49, 181 и трамваем№3.

Впрочем, есть и более простой путь. На той же сенной площади есть еще два вестибюля подземки «Сенная площадь» синей, московскоз0петроградской линии и «Спасская» оранжевой, Лахтинско-Правобережной линии. Они работают без ограничений.