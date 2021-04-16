Перчаточный режим отменили в Санкт-Петербурге с 16 апреля 2021 года

В Санкт-Петербурге отменили перчаточный режим в общественных местах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном решили отменить перчаточный режим в Санкт-Петербурге с 16 апреля 2021 года. Соответствующие изменения в "коронавирусном" постановлении уже подписал губернатор Александр Беглов. В документе идет речь об отмене обязательного использования перчаток в общественных местах. Ранее их нужно было носить наряду с масками.

- Отменяется обязанность горожан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта и в иных местах и территориях, определенных постановлением, - передает пресс-служба Смольного.

Сильно радоваться не стоит – эпидситуация еще не отступила. Городские власти все еще ожидают возможный приход третьей волны пандемии коронавируса. Может именно поэтому масочный режим пока не отменили, а продлили по 15 мая 2021 года.