В Петербурге браконьер получил уголовное дело за угрозу убить инспектора

В Санкт-Петербурге браконьер угрожал убийством инспектору и сбежал из леса, отстреливаясь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге инспекторы комитета по природопользованию и дирекции охраняемых природных территорий наткнулись на браконьера в лесу Пушкинского района. Мужчину вычислили по электронному манку. К защитникам природы присоединился казак из местного хутора. Увидев неожиданных гостей, охотник стал вести себя агрессивно и направил ружье в сторону одного из инспекторов.

- Сделав выстрел в воздух, он побежал к дороге. При попытке скрыться с места злоумышленник еще несколько раз выстрелил из ружья в воздух. Остановить браконьера удалось только благодаря находившемуся на дороге экипажу ГИБДД, - рассказывают в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

Увидев полицейских, браконьер выкинул ружье и попытался замять дело. Но при обыске у него нашли карабин и патроны. Его охота закончилась уголовным делом за угрозу убийством и административным делом за нарушения правил пользования объектами животного мира.