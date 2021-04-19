Квартира полыхает в Василеостровском районе Петербурга

Серьезный пожар тушат на Наличной улице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сильный пожар произошел раним утром понедельника в Василеостровском районе Петербурга. На Наличной улице загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. На место ЧП срочно примчались спасатели.

- 19 апреля в 06:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, улица Наличная, дом 36 корпус 6. В однокомнатной квартире происходит горение на площади 30 квадратных метров, – сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Фактически, «однушка» выгорела полностью. Сейчас на месте происшествия работают три единицы техники и 12 человек личного состава. Спасатели стараются не допустить распространения огня на соседние квартиры.

Данных о пострадавших пока нет, однако разбор завалов еще не проводился.