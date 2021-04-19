Солнечно и до +14 градусов обещают в Петербурге в понедельник

В Петербурге солнечно и тепло. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приятная погода ожидает жителей Петербурга в наступивший понедельник. Ожидаемое похолодание, а также дожди, пока откладывается. 19 апреля горожан ждет солнце и тепло, с небольшим ветром.

- Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный. Температура в течение дня составит +1…+14 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

На 8:00 утра в Петербурге ясно и почти безветренно – скорость северных потоков не превышает 1-2 метров в секунду. Давление держится на уровне 772,3 мм ртутного столба, что выше нормы. Влажность достигает 72%. Температура воздуха составляет +4,4 градуса.

По Ленинградской области прогноз погоды такой же. Температура днем в зависимости от района составит +10…+15 градусов.