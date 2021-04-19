Ограничение движения вводится с 19 апреля на Петроградской стороне

Дорожные работы ограничат проезд по Петроградскому району. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Масштабные работы по прокладке водопровода стали причиной ограничений движения транспорта на Петроградской стороне. С 19 апреля здесь поэтапно начинают полностью или частично перекрывать проезд. Водителей просят приготовиться.

- В связи с производством работ по восстановлению благоустройства после прокладки водопровода: с 19 по 20 апреля закрывается движение транспорта по Малому проспекту П.С. от Пионерской улицы до Малой Разночинной улицы (С 17 по 20 апреля движение на пересечении Малого проспекта П.С. и Малой Разночинной улицы ограничено), - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме того, с 21 по 23 и с 26 по 30 апреля закрывается движение по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта к Малому проспекту.

А 24 и 25 апреля нельзя будет проехать по Малой Разночинной улице у Чкаловского проспекта и ограничивается движение транспорта по Чкаловскому проспекту от Пионерской улицы до Большой Разночинной.