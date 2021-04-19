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Авто19 апреля 2021 10:05

Проезд по путепроводу в Лисьем Носу ограничили на полтора месяца

Пробки на Приморском шоссе обещают быть грандиозными
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Проезд по путепроводу ограничили до 1 июня. Фото: ГАТИ.

Проезд по путепроводу ограничили до 1 июня. Фото: ГАТИ.

Неприятный сюрприз преподнесли дорожные службы петербургским дачниками и прочим горожанам, любящим отдыхать на Приморском направлении. Ремонт покрытия на путепроводе в Лисьем Носу уже обернулся серьезными пробками в минувшие выходные. И терпеть такое придется полтора месяца.

- С 17 апреля по 1 июня в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта в поселке Лисий Нос по Приморскому шоссе (Лисьеносовскому путепроводу) от Песочной улицы до Холмистой улицы, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

На самом путепроводе будут поэтапно перекрывать полосы движения, автомобилистов призывают заранее продумывать маршрут поездки и следить за пробками на дорогах.

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