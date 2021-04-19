«Рыбак» выловил из Невы почти сотню боевых патронов

Рыбак сдал полиции улов из патронов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рыбак с магнитной удочкой выловил около сотни патронов из Невы. На охоту за ценными находками мужчина отправился на набережную проспекта Обуховской Обороны. Но улов оказался не совсем таким, на который он рассчитывал.

- 18 апреля в 13:51 поступило сообщение от мужчины 1983 года рождения о том, что на набережной у дома195 по проспекту Обуховской Обороны, в реке Нева, он выловил поисковым магнитом большое количество боеприпасов (патроны), - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Через 19 минут на место прибыли оперативники. Им «Рыбак» показал кучу выловленных патронов. Всего – 93 штуки различного калибра. Боеприпасы изъяли и отправили на исследование в экспертный центр. Их происхождение установят специалисты.