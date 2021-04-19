Международный форум труда открылся в Петербурге

В Петербурге начал работу V Международный форума труда Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 19 апреля 2021 года, в Санкт-Петербурге стартовал V Международный форум труда. Уже который год подряд он является крупнейшей в России площадкой, где обсуждаются вопросы развития человеческого капитала, трудовой деятельности. В этот раз одна из важнейших повесток - сохранение доходов людей и восстановление занятости, которая пострадала с начала пандемии.

- Пандемия и ограничительные меры сильно повлияли на рынок труда. С этой проблемой столкнулся весь мир, - отметил губернатор Александр Беглов на открытии форума.

Градоначальник рассказал, что всегда уровень безработицы в Петербурге был одним из самых низких в стране. Однако показатель сильно вырос за 2020 год. Серьезно пострадали сферы торговли, гостиниц, общепита, услуг. Также уязвимыми оказались молодые люди, которые пока не успели накопить трудовой опыт.

V Санкт-Петербургский международный форум труда проходит в смешанном формате 19-23 апреля 2021 года. 20 апреля онлайн пройдут пленарные заседания по основной теме форума – восстановлению занятости и сохранению доходов граждан.