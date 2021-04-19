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Общество19 апреля 2021 18:51

Петербуржцев предупредили об ответственности за участие в незаконных митингах

Полиция призвала горожан воздержаться от выхода на подобные акции
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция предостерегла петербуржцев от участия в незаконных митингах

Полиция предостерегла петербуржцев от участия в незаконных митингах

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МВД Санкт-Петербурга напомнило горожанам об ответственности за участие в несанкционированных митингах. В понедельник, 19 апреля 2021 года, полицейские рассказали о том, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что планируются незаконные мероприятия. Однако из-за пандемии такие акции не разрешены.

- Полиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией, - отметили в ГУ МВД по Петербургу.

Также полицейские отмечают, что в следствии провокаций, могут начаться беспорядки. Поэтому лучше не подвергать угрозе свое здоровье.

Кроме того, нарушителей порядка полиция будет задерживать и привлекать к ответственности.