Дождь, мокрый снег и резкое похолодание придут в Петербург с 21 апреля

В Санкт-Петербурге с середины недели начнется резкое похолодание. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург придет резкое похолодание со среды, 21 апреля 2021 года. Отголоски зимы на пару дней вернутся в Северную столицу. В «программе» не просто падение температуры, но и облачность с разнообразными осадками. В общем, надо утепляться и держать при себе зонтики.

- Похолодание начнется со среды. 21 апреля, утром и днем, ожидаются осадки, местами небольшие в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью будет восточных направлений слабый, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +2 до +4 градусов, днем потеплеет от +5 до +7. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщают метеорологи из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что апрель в Петербурге выдается совсем не дождливым. По словам синоптика из центра «Фобос» Михаила Леуса, за две декады месяцы в городе выпало меньше 20% осадков от месячной нормы.