Спасатели МЧС за час потушили горящую «двушку» на улице Седова в Петербурге

Двухкомнатная квартира на улице Седова загорелась в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге спасатели МЧС за час ликвидировали сильный пожар, вспыхнувший в двухкомнатной квартире дома №160 на улице Седова. Испуганные очевидцы сообщили об огне в 20:22. На место прибыли 4 единицы техники и 16 человек личного состава МЧС. Пламя распространилось на одну из комнат.

- В двухкомнатной отдельной квартире, площадью 45 квадратных метров, горела обстановка на площади 18 «квадратов». В 21:24 пожар потушили. Мужчину из квартиры сейчас осматривают медики скорой помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Информация о других возможных пострадавших к спасателям не поступала, так что, скорее всего, обошлось, что называется, малой кровью.