Петербургскую фирму уличили в фиктивной постановке на учет 140 мигрантов

В Петербурге выявили фирму, поставившую на фиктивный учет 140 мигрантов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургскую компанию «Аргус» уличили в фиктивной постановке на учет 140 мигрантов. В офис организации, располагающийся в Центральном районе, зашли работники прокуратуры вместе с полицейскими. Проверка деятельности фирмы показала, что там систематически пренебрегали законодательными нормами.

- Установлено, что компания с декабря 2020 года по январь 2021-го поставила на учет 140 иностранных граждан. Однако проверка показала, что организация фактически не осуществляет деятельность по указанному адресу. Результаты рейда послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении собственника фирмы, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Расследование дела только началось. В худшем случае виновнику грозит до 3 лет лишения свободы.