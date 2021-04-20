Заморозки до минус 4 градусов ждут Ленобласть 21 апреля

Заморозки ждут Ленобласть в ночь на 21 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Похолодание, мокрый снег и дожди приходят в Ленинградскую область. Управление МЧС региона предупредило о том, что в ночь на среду, 21 апреля 2021 года, в области ожидаются заморозки до минус 4 градусов. По утро на дорогах образуется гололед, особенно опасный для тех автомобилистов, кто уже "переобули" свои машины.

- Ночью 21 апреля в отдельных районах области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха опустится до нуля, плюс 5 градусов, местами до минус 4 градусов, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем в 47-м регионе потеплеет, однако погода будет облачная и совсем не для прогулок. Температура воздуха ожидается от плюс 4 до плюс 9 градусов, в некоторых районах даже до 13 градусов тепла, на западе области дожди, а на востоке дождь и мокрый снег.