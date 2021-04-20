Ревнивый петербуржец до смерти избил мужа своей бывшей возлюбленной

Петербурженка обвинили бывшего любовника в убийстве ее мужа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разбирается в любовных страстях, которые закончились убийством. Вечером в понедельник, 19 апреля 2021 года, в экстренную службу позвонила 39-летняя женщина, жительница дома 59 по проспекту Науки, которая рассказала, что в ее квартире бывший сожитель избил ее мужа.

- Когда полиция приехала на место, то нашла труп 38-летнего мужчины, супруга звонившей женщины. Там же находились ее бывший любовник, 36-летний мужчина и 20-летняя женщина. Все они живут в разных домах на проспекте Науки, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Всю троицу полиция забрала в отделение, а также отправила в следственный изолятор. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вдова раньше была судима за побои, ее бывший сожитель - за побои и угрозу убийством. Их 20-летняя спутница раньше в поле зрения полиции не попадала.