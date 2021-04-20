Пожар произошел на территории "Красного треугольника" в Петербурге 20 апреля

На территории завода "Красный треугольник" произошел пожар Фото: Артем КИЛЬКИН

На территории завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге произошел пожар. В 17:51 часов во вторник, 20 апреля 2021 года, на телефон экстренной службы 112 поступило сообщение о возгорании в здании по адресу дом 134 по набережной Обводного канала. На место направлены пожарные расчеты.

- Сообщается, что происходит горение в здании. На данный момент информация уточняется, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

На данный момент на месте пожара от МЧС работают четыре единицы специальной техники и 15 человек личного состава.

Отметим, что "Красный треугольник" это одно из старейших промышленных предприятий Петербурга, которое специализируется на производстве резиновых изделий. Большинство корпусов огромного завода находятся в полузаброшенном состоянии, некоторые сдаются под офисы, репетиционные точки и небольшое производство.