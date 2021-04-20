Петербуржцы заметили радужные пятна на Обводном канале

Аварийная служба ликвидировала радужные пятна на Обводном канале в Петербурге. Фото: ГУП «Пиларн»

Петербуржцы пожаловались на пятна радужных цветов на Обводном канале. Топливо заметили на акватории в районе Ново-Каменного моста. На место вызвали аварийную экологическую службу ГУП «Пиларн». Специалисты подплыли к пятну на двух судах, чтобы установить боновые заграждения вокруг разлива нефтепродуктов.

- 40 метров акватории Обводного канала обработали активной пеной. Загрязнение успешно ликвидировали, - сообщили в пресс-службе экологической службы.

Добавим, что при обнаружении нефтепродуктов на воде в черте города следует звонить в мобильную дежурную службу по телефону 417-59-36. Она работает круглосуточно.