16 660 человек обследовали на коронавирус в Петербурге за последние сутки

Петербуржцев продолжают обследовать на ковид. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 16,5 тысяч человек прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции в Петербурге за вчерашний день. Такие цифры на утро 21 апреля приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением ковида.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16 660 человек. Обработано 13 909 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Продолжают работу и петербургские волонтеры. Добровольные помощники выполнили за день 6926 заявок. Тем горожанам, которым необходима их помощь, следует оставить заявку, позвонив по номеру бесплатной «горячей линии»: 8-800-200-34-11.

Параллельно идет и раздача гуманитарных продуктовых наборов пожилым., одиноким людям, а также малоимущим семьям с детьми. С октября 2020 года помощь получили уже 206 539 человек.