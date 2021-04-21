Футбольные болельщики устроили пьяную поножовщину в Веселом Поселке

Судимый уроженец Сургута устроил поножовщину в Невском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Невского района Петербурга раскрыли пьяную драку с поножовщиной, которая произошла в минувшие выходные на улице Латышских Стрелков. Вечером 17 апреля здесь нашли 38-летнего мужчину со сломанным носом и ножевым ранением в живот. Его обидчиком оказался молодой уроженец Сургута, дважды «мотавший срок» в Воронеже.

- Как оказалось, в день инцидента нападавший проводил вечер за просмотром футбольного матча, распивая при этом спиртные напитки в компании своего знакомого. Выйдя на улицу, чтобы купить дополнительную порцию спиртного, молодые люди начали скандировать футбольные «кричалки». Один из местных жителей сделал им замечание за шумное поведение, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

Учитывая, что все трое были пьяны, то перебранка быстро переросла в драку. В ней-то петербуржец и получил удар ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали, а в отношении агрессивного болельщика завели дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.