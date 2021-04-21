Пионерлагерь «Айболит» в Сестрорецке и особняк купца Петрова на Рузовской улице продали за 120 миллионов рублей

Заброшенный пионерлагерь "Айболит" в Тарховке продали за 86 миллионов рублей. Фото: кадр с видео / vk.com/club137041494

Более 120 миллионов рублей пополнил казну Петербурга Комитет имущественных отношений. Ведомство реализовало два лота недвижимости, принадлежавшей городу. В списке проданных оказались бывший пионерлагерь «Айболит» в Сестрорецке и особняк купца Петрова, расположенный на Рузовской улице.

- Бывший пионерлагерь «Айболит», расположенный на Тарховском проспекте в Сестрорецке, был продан за 86,6 млн рублей. Комплекс состоит из 11 зданий, одно из которых построено в начале XIX века. Это дача коллежского секретаря, чиновника Министерства торговли и промышленности Василия Ефремова, - пишет «Мойка 78».

Отметим, что ранее пионерлагерь относился к больнице №40 Курортного района, но последние годы стоял заброшенным и разрушался.

Второе проданное здание - особняк купца Петрова на Рузовской улице - было создано архитектором Василием Баранкеевым на рубеже XIX-XX веков. Оно ушло с молотка за 34,04 млн рублей.