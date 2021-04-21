На Дворцовой площади и Невском проспекте установили ограждения 21 апреля

Ограждения установили в центре Петербурга 21 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Санкт-Петербурга с утра среды, 21 апреля 2021 года, появилось много заборов. Силовики установили ограждения на Невском проспекте и Дворцовой площади. Однако полностью проход они нигде не перекрывают - в некоторых местах есть специальные проходы для людей.

- Дворцовая окружена тройным ограждением только с одной стороны - Невского. Да и в этом ограждении сделаны проходы. Со всех других сторон проход свободный, - рассказал корреспондент "КП-Петербург", находящийся в центре города.

Кроме того, на самой площади проходит репетиция военного парада. Из-за этого вокруг военной полиции больше, чем обычной.

Со стороны Певческого моста двойное ограждение тоже есть. Но пока очень условное - автомобили и люди свободно двигаются через "дыры" по сторонам.

- Все начало Невского проспекта также в ограждениях с походами на переходах.