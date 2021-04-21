20 тонн груш уничтожил Россельхознадзор

20 тонн груш закатали в землю бульдозером. Фото: УРСН по СПб, ЛО и ПО

20 тонн груш из Нидерландов были уничтожены на спецполигоне под контролем инспекторов Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Фрукты везли в России через Белоруссию «лесными тропами» - в обход фитосанитарных постов.

- Инспекторами была выявлена партия свежих груш сорта «конференция» общим весом 19,9 тонны из Нидерландов, страна-импортер – Республика Беларусь. Фитосанитарный сертификат и другие сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и качество продукции, предъявлены не были, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Учитывая, что разрешения на ввоз груш в Россию не было, всю партию санкционных фруктов изъяли и отправили под нож бульдозера. Тяжелая машина закатала груши в землю на полигоне Себеж в Псковской области.